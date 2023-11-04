إصابة 8 جنود أمميين بانفجار أثناء انسحابهم من مالي

أصيب سبعة عناصر من قوة حفظ السلام في مالي التي تنسحب حاليًا من البلاد، أمس الجمعة، إثر انفجار عبوة محلية الصنع بقافلتهم، بحسب ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال دوغاريك إن هذه المرة الرابعة التي تواجه فيها القافلة تفجير عبوة ناسفة، منذ انسحابها الثلاثاء من قاعدة الأمم المتحدة في كيدال.

وغادر عناصر قوة حفظ السلام (مينوسما) القاعدة في قافلة طويلة تضم عشرات المركبات، متجهين إلى مدينة غاو الشمالية التي تبعد نحو 350 كيلومترًا.

وقال دوغاريك إن "القافلة اصطدمت، الجمعة، بعبوة ناسفة أخرى"، مضيفًا أنه يأمل أن تصل إلى غاو بحلول نهاية الأسبوع.