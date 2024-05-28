ما حقيقة الفيديو المتداول لحرق القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول؟

وبعد التدقيق والبحث تبين لـ "إرم نيوز" أن المقطع قديم، وكان من مظاهرة أمام سفارة إسرائيل في اسطنبول بالفعل ولكنه ليس حدثاً جديداً.

ويظهر من تاريخ نشر الفيديو الأصلي أنه يعود إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وليس بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 كما تم الترويج له.