الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ، اليوم الاثنين، على توسيع العقوبات الحالية على إيران، بعد شنها هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.
وللاتحاد الأوروبي برامج عقوبات متعددة على إيران؛ بسبب نشر أسلحة الدمار الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإمداد روسيا بطائرات مسيرة، بحسب "رويترز".
لكن دولاً عديدة من التكتل دعت إلى توسيع نظام العقوبات المتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية، ليشمل الصواريخ ونقلها إلى جهات تقاتل نيابةً عنها.
وقال بوريل للصحفيين، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "توصلنا إلى اتفاق سياسي يهدف لزيادة وتوسيع نظام العقوبات الحالي للطائرات المسيرة، حتى يشمل الصواريخ ونقلها المحتمل إلى روسيا".
وأضاف أنه سيتم توسيع العقوبات أيضاً إلى ما هو أبعد من روسيا، لتشمل كذلك تسليم طائرات مسيرة وصواريخ إلى وكلاء إيران في المنطقة.
وسيتعين متابعة مزيد من العمل للموافقة على إطار قانوني قبل بدء سريان توسيع العقوبات.