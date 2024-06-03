فاليري هاير: إعلام المعارضة الفرنسية "معسكر للأكاذيب"

في محاولة لإنقاذ حملتها الانتخابية المتراجعة، لجأت رئيسة قائمة حزب النهضة المرشحة لانتخابات البرلمان الأوروبي، فاليري هاير، إلى مهاجمة وسائل إعلام المعارضة الفرنسية، واصفة إياها بـ"معسكر الأكاذيب".

جاءت تصريحات هاير خلال مؤتمر انتخابي في مدينة "أوبرفيلييه" الفرنسية، وفي وقت تمر فيه حملتها بحالة من الفوضى، إذ يزاحمها مرشح الحزب الاشتراكي رافائيل جلوكسمان بشكل كبير في استطلاعات الرأي.

وهاجمت فاليري هاير 3 وسائل إعلام وهي شبكة "سي نيوز"، وإذاعة "يوروب1"، وصحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، ووجهت خطابًا طويلًا حول "خطر اليمين المتطرف".

وقالت هاير: "أعلن بشدة أن معسكر الأكاذيب لديه تلفزيونه وإذاعته وصحفه"، موضحة أن "المشروع الحقيقي لوسائل الإعلام هذه هو حماية الأقليات التي تتمتع بالكثير من الحقوق، والنساء اللواتي يشعرن بالحرية، والصحافة التي لا تتحدث مثلهم".