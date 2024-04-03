كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ "فرط صوتي" جديد

أعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، (بالتوقيت المحلي)، أنها أجرت تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد متوسط إلى طويل المدى، وفقًا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعلن تحول جميع الصواريخ إلى الوقود الصلب مع التحكم برؤوس حربية والقدرة على صنع أسلحة نووية"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى صوب بحر اليابان، الذي يسمّى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.