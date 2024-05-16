صحيفة: الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تحولاً.. وكييف في "خطر أكبر"

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن خريطة الحرب الروسية الأوكرانية شهدت تحولا في الأسبوع الأخير، وأن أوكرانيا أصبحت أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى منذ الأسابيع الأولى من الحرب.

وقالت الصحيفة، إن قدرات القوات الروسية تصاعدت في الأيام الأخيرة على الحدود الشمالية مع فتح خط هجوم جديد بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وأضافت أن روسيا استولت على بلدات في المنطقة وأجبرت الآلاف من المدنيين على الفرار.

وبحسب الصحيفة، لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول، لكن التقدم الذي أحرزته روسيا لا يقتصر على الشمال الشرقي فحسب.

وأوضحت أن روسيا حققت مكاسب صغيرة ولكن واسعة جغرافيًّا عبر الجبهة الشرقية، وأن ما بدأ كتقدم روسي متواضع بالقرب من مدينة "أفدييفكا" تطور في الأسابيع الأخيرة إلى توسع بلغت مساحته 15 ميلًا مربعًا تقريبًا، ما عقّد الدفاع عن منطقة دونيتسك.

وأشارت أن شهورًا من التأخير في تقديم المساعدة الأمريكية، وتزايد عدد الضحايا، والنقص الحاد في الذخيرة، أدت إلى خسائر فادحة، "وهو ما يتضح في التعبيرات والأصوات المنهكة للجنود المنخرطين في القتال اليومي".