بوتين وجين بينغ يبديان موقفا موحدا بشأن أوكرانيا و"التحالف المغلق"

تشاركت روسيا والصين أهم رؤاهما للقضايا التي تقلقهما خلال لقاء زعيمي البلدين في العاصمة بكين اليوم الخميس، لتوحيد مواقفهما، ولا سيما بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، والتحالف السياسي والعسكري المغلق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي حذّرتا منه.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد محادثات في بكين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الصين وروسيا تتفقان على ضرورة التوصّل إلى "حل سياسي" للنزاع في أوكرانيا، فيما أعرب الرئيس الروسي عن "امتنانه" على مبادرة الصين هذه.

وقال شي أمام الصحفيين إلى جانب بوتين: "يتفق الجانبان على أنّ الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا هو السبيل للمضي قدمًا".

وقال بوتين "نحن ممتنون لأصدقائنا ونظرائنا الصينيين للمبادرات التي يعرضونها لحل هذه المشكلة".

وتدعو بكين التي لم تندد يومًا بالغزو الروسي، إلى احترام سلامة أراضي كل الدول بما يشمل أوكرانيا ضمنًا، مع دعوتها في آن، إلى أخذ مخاوف حليفتها روسيا بالحسبان، بحسب فرانس برس.

وعدّ بوتين أنّ أيّ تحالف سياسي وعسكري "مغلق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "مضر"، في وقت تتعاون فيه الولايات المتحدة مع أستراليا والمملكة المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في تلك المنطقة.

وأضاف: "لا يوجد مكان لتحالفات عسكرية سياسية مغلقة. نعتبر أنّه من المضر للغاية إنشاء مثل هذه التحالفات، وتؤدي إلى نتائج عكسية".