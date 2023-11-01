جنرالات إسرائيليون: خسائر فادحة تنتظر الجيش داخل غزة 

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" اليوم، مقتل 9 جنود إسرائيليين جراء تعرّض ناقلة جند يستقلونها شمالي قطاع غزة بأنه "ضربة مؤلمة".

وذكر أن "قلوبنا مع عائلاتهم، للأسف إن الإنجازات التي تتحقق في القتال تحصد معها ثمنًا باهظًا. إن الحرب الطويلة والمعقدة تتطلب جرأة وإصرارا واستمرارية".

غزة السفلى هي الهدف

صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت عن "يتسحاق بريك" (لواء متقاعد) وأحد من التقوا نتنياهو أخيرًا لتوجيه نصائح إليه بشأن الحرب البرية، أن الجيش الإسرائيلي الذي استكمل عمليات التعبئة والتجهيزات الخاصة بالأفراد والمعدات، دخل غزة أكثر جاهزية، وقال: "لم يدخلوا لاحتلال غزة العليا، إنّما لضرب غزة السفلى، مدينة الأنفاق الهائلة التي تتشعب لمسافات هائلة".

وأشار في حديثه، مساء الثلاثاء، إلى أنه حذَّر نتنياهو من أن حماس "كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل منذ عام أو عامين، ووضعت بالاعتبار حماية نفسها من رد الفعل"، مضيفًا: "يعني ذلك أن المتفجرات والألغام والفخاخ في انتظار الجنود، ستخرج الصواريخ المضادة للدبابات من الأسطح أو من الأنفاق".