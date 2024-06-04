بسبب هانتر.. بايدن يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي

دفعت محاكمة هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخير، لدراسة انسحابه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، في مؤشر على مدى التأثير المتوقع للمحاكمة على وضع بايدن الانتخابي وتراجع نسبة مؤيديه.

وكشف موقع "بوليتيكو" أن بايدن ناقش بالفعل، خلال عطلة نهاية الأسبوع مع أفراد عائلته في ديلاوير، مسألة عدم ترشحه بسبب مجريات المحاكمة، وواجب تقديم الدعم لنجله.

ويدلل حجم تأثير المحاكمة على بايدن على مقدار ما يتمتع به النجل الأكبر من دور محوري ومؤثر في العائلة.

ويرى بايدن في عدوله عن الترشح فرصة لتخفيف الضغط على نجله وإجراءات محاكمته، لا سيما أن القاضيين اللذين يتوليان قضيته، كان قد عينهما دونالد ترامب أثناء فترة رئاسته.

ويتهم مدّعون فدراليون هانتر بايدن (54 عامًا) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدرات، لا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقًا، كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.

وأضاف موقع "بوليتيكو" أن مارييلين نوريكا ومارك سكارسي، اللذين عيّنهما الرئيس السابق ترامب، يتمتعان بخبرة محدودة في المحاكمات، ولكنهما يمتلكان خبرة في قانون براءات الاختراع، ما يشير إلى اهتمامهما بالتفاصيل الفنية للقضايا.

وحكمت مارييلين نوريكا أخيرًا على متهم بالكذب على الاستمارات الحكومية عند شراء الأسلحة، رغم توصيات المدعين العامين، إذ أصدرت قرارًا بعقوبة أطول من المتوقع، ما يشير إلى أن تركيز نوريكا على التفاصيل الفنية قد يكون متأثرًا بخلفيتها في قانون براءات الاختراع.