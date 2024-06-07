الجيش الروسي يسيطر على بلدة باراسكوفيفكا في دونيتسك‎

وأضافت الدفاع" فقد العدو ما يصل إلى 2835 عسكريًا و14 مدرعة و29 مركبة و35 مدفعًا ميدانيًا، منها 13 غربية الصنع، بالإضافة إلى مدفع مضاد للطائرات من طراز جيبارد".

كما تم "تدمير سبعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وكان مصدر عسكري روسي مطلع قد صرح لـ"إرم نيوز"، في وقت سابق أن جيش بلاده يقترب من إعلان السيطرة على بلدة باراسكوفيفكا في دونيتسك، وسط عمليات مستمرة بالقرب من المنطقة الفاصلة بين الإقليم ومقاطعة زاباروجيا.