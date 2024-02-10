خلال لقائه وفد الكونغرس.. زيلينسكي يطلب صواريخ بعيدة المدى
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع وفد الكونغرس الأمريكي تزويد دفاعات بلاده الجوية بصواريخ باليستية بعيدة المدى، لكن لم يتم التوصل إلى قرار بعد.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، عن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى كييف، بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات مايك تورنر، ضمّ فرينش هيل، وجيسون كرو، وكذلك أبيغيل سبانبرغر، وزاك نان.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على تطبيق تيليغرام، "التقيت اليوم بوفد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من الولايات المتحدة بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب".
وأضاف: "ناقشنا الحاجة إلى الدعم هذا العام، والحزمة الأمريكية الجديدة، التي يتم حاليا إعدادها ولا تزال قيد المناقشة، وهي قضية حاسمة، وكذلك الدفاع الجوي، وتحديداً باتريوت".
وشدد الرئيس زيلينسكي على "أهمية مدى أسلحة القوات الأوكرانية، وخاصة نظام "أتاكمز" الذي يصل إلى 300 كيلومتر، والذي للأسف لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد".
ووفقا له، فقد أبلغ الوفد بالوضع في الجبهة وبالتهديدات الخطيرة، وركز أيضا على ضرورة مواصلة دعم نظام الدفاع الأوكراني.
"الدعم لا يزال قويا"
ونشر زيلينسكي أيضًا مقطع فيديو لاجتماع مع أعضاء الكونغرس، حيث قرّر، نظرًا لعدم وجود مساعدة جديدة، توضيح ما إذا كان الدعم الأمريكي لا يزال قوياً أم أن شيئًا ما قد تغيّر. وردا على هذا السؤال قيل له: إن الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي لا يزال قويا.
وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توريد الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وصرّح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.