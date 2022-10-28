وزير خارجية أوكرانيا يطالب إيران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنه تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، وإنه طالب طهران بوقف إرسال أسلحة إلى روسيا.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إيران بإرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع إلى روسيا، تستخدمها القوات الروسية في ضربات مدمرة تستهدف البنية التحتية الأوكرانية. وتنفي إيران الاتهام.

وقال كوليبا على تويتر: "طلبت من إيران أن توقف على الفور تدفق الأسلحة إلى روسيا، والتي تُستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا".