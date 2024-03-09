اعتقال إيراني بتهمة التخطيط لـ"هجوم إرهابي" في بيرو

أفادت وسائل إعلام في بيرو باعتقال مواطن إيراني يُدعى مجيد عزيزي بتهمة التخطيط لـ"هجوم إرهابي" كان مقرراً أن يستهدف قمة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك".

و"آبيك" منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب تقرير نشره موقع "فردا" الإيراني المعارض، الجمعة، اعتُقل عزيزي الأربعاء الماضي، وسط مدينة ليما، عاصمة جمهورية بيرو، من قبل إدارة مكافحة الإرهاب بشرطة البلاد.

ووفق التقرير، اعتُقل عزيزي مع مواطن بيروفي يدعى والتر فرنانديز فوكونوتو.

وكان الاثنان، إلى جانب مواطن بيروفي آخر هارب، "خططوا لهجوم إرهابي على قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستعقد قريبا في بيرو".

ولم ترد، في تقرير وسائل الإعلام، معلومات أخرى عن ماجد عزيزي ووظيفته وسبب رحلته إلى بيرو، كما لم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على هذه الأخبار.

وتعد بيرو إحدى دول أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي حاولت إيران توسيع نفوذها فيها، خاصة منذ رئاسة محمود أحمدي نجاد، بما في ذلك في دول مثل بوليفيا وفنزويلا.