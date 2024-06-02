"العمال البريطاني" يتعهد بخفض أعداد المهاجرين حال فوزه بالانتخابات

تعهد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو/تموز.

وقال ستارمر في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" نشرت الأحد، "سأخفض أرقام الهجرة"، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ مدة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.

وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، من لقاء ستارمر بلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي عام 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل العام السابق (764 ألف شخص).