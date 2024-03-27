"حرب الرقائق" نار قديمة تستعر بين واشنطن وبكين

بلغت الحرب المستعرة والمستمرة، منذ سنوات، بشأن الرقائق الإلكترونية بين بكين وواشنطن ذروتها، اليوم الأربعاء، وزاد من لهيبها تراشق التصريحات المصحوبة بقرارات تقييدية بين القوتين العظميين.

وبعد أن حظرت بكين معالجات "Intel" و "AMD" في أجهزة الكمبيوتر الحكومية الصينية، وجهت إدارة بايدن على إثر ذلك حلفاءها لمنع الشركات المحلية من تقديم أدوات هذه الصناعة عن العملاء الصينيين.

تهميش نظام "Windows"

صحيفة "فايننشال تايمز" كشفت، هذا الأسبوع، أن الصين أدخلت مبادئ توجيهية للتخلص التدريجي من المعالجات الدقيقة الأمريكية من "Intel" و "AMD" من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم الحكومية.

ويأتي القرار الصيني مع مساعيها الأكثر صرامة التي من المتوقع أن تتخذها مستقبلاً بهدف تهميش نظام التشغيل "Windows" وبرامج قواعد البيانات الأجنبية الصنع واستبدالها بالخيارات المحلية.

وعلى ما يبدو أنه رد على القرار الصيني، بحسب مراقبين، قال مسؤول بوزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تطلب من الحلفاء منع الشركات المحلية من تقديم بعض أدوات صناعة الرقائق للعملاء الصينيين.

وقال آلان استيفيز، المسؤول عن ضوابط التصدير، متحدثًا للصحفيين في مؤتمر سنوي "نعمل مع حلفائنا لتحديد ما يعد مهما لتقديمه وما يعد غير مهم... نضغط كيلا يتم تقديم هذه المكونات المحورية وهذه هي المناقشات التي نجريها مع حلفائنا".

وتخوض واشنطن حربًا تكنولوجية مستمرة، منذ سنوات، مع بكين، سعيًا إلى منع الصين من تصنيع رقائق أكثر تقدمًا يمكن استخدامها لتعزيز جيشها.