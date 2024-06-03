منع شقيق رئيسي من الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية (صور)

مُنع علي رئيس الساداتي، الشقيق الأكبر للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، من تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، لدى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم الاثنين.

وقالت إن علي رئيس الساداتي وصل إلى مقر لجنة الانتخابات؛ من أجل تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن "تم منعه من التسجيل والترشح لعدم توفر الشروط الانتخابية لديه".