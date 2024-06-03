منع شقيق رئيسي من الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية (صور)
مُنع علي رئيس الساداتي، الشقيق الأكبر للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، من تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، لدى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم الاثنين.
وقالت إن علي رئيس الساداتي وصل إلى مقر لجنة الانتخابات؛ من أجل تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكن "تم منعه من التسجيل والترشح لعدم توفر الشروط الانتخابية لديه".
وظهر شقيق رئيسي فجأة في التلفزيون الرسمي، بعد إعلان مقتل شقيقه جراء تحطم مروحيته شمال غرب إيران، في الـ19 من أيار/مايو الماضي.
وتقول مواقع إخبارية إن علي رئيس الساداتي يحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق، وكان يعمل في السلك القضائي.
وقال علي رئيس الساداتي، في مقابلة تلفزيونية: "كنت في السلك القضائي لفترة، لكني تقاعدت خلال رئاسة أخي"، لافتًا إلى أنه "عندما أصبح رئيسي رئيسا، رغم العروض، لم أقبل أيا منها وفضلت ألا أكون مسؤولا".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، أغلقت وزارة الداخلية الإيرانية باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في الـ28 من حزيران/يونيو الجاري.