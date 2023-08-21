أستراليا تشتري أكثر من 200 صاروخ "توماهوك" من أمريكا‎

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنّها ستشتري أكثر من 200 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعيها لمواجهة القوة العسكرية المتنامية للصين في المنطقة.

ورحّبت وزارة الدفاع الأسترالية بهذه الطلبية التي تبلغ قيمتها 830 مليون دولار، مشيرة إلى أنّها ستزوّد القوات المسلّحة الأسترالية بأسلحة هي "الأشدّ قوّة وتطوّرًا من الناحية التقنية".

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في بيان "نحن نستثمر في القدرات التي تحتاج إليها قواتنا الدفاعية لإبعاد خصومنا عن شواطئنا وضمان سلامة الأستراليين في العالم المعقّد والمتقلّب الذي نعيش فيه اليوم".

وستتزوّد مدمّرات البحرية الملكية الأسترالية من فئة "هوبارت" بصواريخ "توماهوك" التي يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر.

كما ستستخدم هذه الصواريخ الغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها أستراليا بموجب اتفاقية "أوكوس" العسكرية المبرمة بين كانبيرا ولندن وواشنطن.