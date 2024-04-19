مصدر إسرائيلي: "عملية أصفهان" رسالة واضحة لإمكانية ضرب المواقع النووية
قال مصدر إسرائيلي، إن "عملية أصفهان" كانت "رسالة لإيران واضحة أنه بإمكاننا ضرب مواقعهم النووية"، مبينًا أن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر".
وأشار مصدر لـ"جيروزاليم بوست"، إلى أننا استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مبينًا أن القاعدة المستهدفة خرجت منها مسيرات إيرانية في هجوم طهران على إسرائيل.
وعلى الرغم أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم "لأسباب استراتيجية"، بحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدرها قوله "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".
وفجر يوم الجمعة، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان.
ولم تؤكد إسرائيل رسميا تقارير غربية عن مهاجمة هدف في أصفهان، كما أنها لم تنفِ ذلك.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.
وقال "مصدر مطلع" لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان، التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فيها في وقت سابق اليوم، لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.
وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، فإنه عقب سماع دوي انفجار شديد نسبيًّا شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست، إن هذا "الصوت كان ناتجا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي ضرر".
وقال تلفزيون "برس تي في"، إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قرب مدينة أصفهان"، كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم وقوع أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد، فيما أفاد إعلام أمريكي أن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا أنها ستشن هجوما على إيران.