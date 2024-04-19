مصدر إسرائيلي: "عملية أصفهان" رسالة واضحة لإمكانية ضرب المواقع النووية

قال مصدر إسرائيلي، إن "عملية أصفهان" كانت "رسالة لإيران واضحة أنه بإمكاننا ضرب مواقعهم النووية"، مبينًا أن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر".

وأشار مصدر لـ"جيروزاليم بوست"، إلى أننا استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مبينًا أن القاعدة المستهدفة خرجت منها مسيرات إيرانية في هجوم طهران على إسرائيل.

وعلى الرغم أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم "لأسباب استراتيجية"، بحسب الصحيفة، التي نقلت عن مصدرها قوله "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".