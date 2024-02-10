وزير خارجية إيران: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي

قال حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، اليوم السبت، إن "التطورات في غزة اليوم تتجه نحو الحل السياسي، لكن نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".

ووصل عبداللهيان في وقت سابق اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت والتقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم نجيب ميقاتي رئيس الحكومة ونبيه بري رئيس مجلس النواب وعدداً من قادة الفصائل.

وأكد عبداللهيان، خلال لقائه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، على "ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف وزير الخارجية: "الفلسطينيون هم أصحاب فلسطين الحقيقيون وهم من يجب أن يتخذوا القرارات الخاصة بفلسطين ومستقبلها، ونحن على علم بأن لديهم خطط ومبادرات سياسية لمرحلة ما بعد الحرب".

واعتبر أن الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على اليمن تتناقض مع ادعاءات أمريكا بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة، مضيفاً أنه في الوقت نفسه لم تخفض أمريكا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل.