وزير خارجية إيران: التطورات في غزة تتجه نحو الحل السياسي
قال حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، اليوم السبت، إن "التطورات في غزة اليوم تتجه نحو الحل السياسي، لكن نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه".
ووصل عبداللهيان في وقت سابق اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت والتقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين على رأسهم نجيب ميقاتي رئيس الحكومة ونبيه بري رئيس مجلس النواب وعدداً من قادة الفصائل.
وأكد عبداللهيان، خلال لقائه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، على "ضرورة أن يحاول الجميع إيجاد حل سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن".
وأضاف وزير الخارجية: "الفلسطينيون هم أصحاب فلسطين الحقيقيون وهم من يجب أن يتخذوا القرارات الخاصة بفلسطين ومستقبلها، ونحن على علم بأن لديهم خطط ومبادرات سياسية لمرحلة ما بعد الحرب".
واعتبر أن الهجمات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على اليمن تتناقض مع ادعاءات أمريكا بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب في المنطقة، مضيفاً أنه في الوقت نفسه لم تخفض أمريكا حتى شحنات أسلحتها إلى إسرائيل.
من جهته، أكد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية أن "الأوضاع في المنطقة متغيرة ومعقدة"، وشدد على أهمية الاستمرار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف أننا نتطلع إلى السلام والاستقرار في المنطقة ويجب بذل الجهود لإنهاء الحرب على غزة وإزالة خطر توسيع نطاق الحرب في المنطقة.
من جانبها، قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن أمين عام ميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصرالله التقى عبداللهيان والوفد المرافق له، في حضور سفير إيران مجتبى أماني.
وذكرت أنه تم خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان وبقية جبهات محور المقاومة، وتم التباحث حول المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة".
ودعا عبداللهيان، خلال لقائه عدداً من قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت، فصائل المقاومة الفلسطينية إلى اتخاذ موقف موحد.
ونقل موقع الخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله، خلال لقاء أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، إن "من المهم اتخاذ موقف موحد للفصائل الفلسطينية في إدارة المبادرات السياسية المطروحة لإنهاء الحرب على غزة، وتقديم المساعدات وتبادل الأسرى".