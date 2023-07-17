توقف حركة المرور على جسر القرم بسبب "حالة طارئة"

قال حاكم شبه جزيرة القرم، الذي عينته موسكو، سيرغي أكسيونوف، إن حركة المروز على جسر القرم قد توقفت .

وكتب أكسيونوف على تطبيق تيليغرام صباح اليوم الاثنين، إن حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ويربط القرم بمقاطعة كراسنودار الروسية، وذلك بسبب "حالة طارئة".

ولم يذكر أكسيونوف أي تفاصيل أخرى. وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي- أوكرانيا أنه تم سماع دوي انفجارات على الجسر.

وكان حاكم مدينة سيفاستوبول في جزيرة القرم قال أمس الأحد، إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود، اعترضوا ثماني طائرات أوكرانية مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم.

ولم يصدر تعليق من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.