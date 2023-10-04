قتلى وجرحى بإطلاق نار قرب جامعة أمريكية في بالتيمور

قتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار مساء الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، قرب جامعة في بالتيمور، وفق ما أفادت الشرطة في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

واعلنت شرطة بالتيمور على منصة "إكس" أن هجوماً مسلحاً وقع قرب جامعة "مورغن ستيت" أسفر عن 5 ضحايا".

ودعت الشرطة، خلال تعامل عناصرها مع الهجوم المسلح، السكان والطلاب إلى الابتعاد عن منطقة الحدث والاحتماء قد الإمكان.