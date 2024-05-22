ماسك مستعد للمشاركة بالمناظرة الانتخابية بين بايدن وترامب

أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، استعداده لاستضافة المناظرة الانتخابية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكان ماسك، أعلن سابقا تأييده لمشاركة المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، في المناظرة بين بايدن وترامب.

وكتب ماسك عبر منصة "إكس" موجها حديثه إلى كينيدي: "يجب أن تكون في المناظرة".

والمرشح كينيدي مقدم برامج إذاعية، وهو أيضا محام.

ورد كينيدي على ماسك بتوجيه سؤال إليه عبر المنصة ذاتها، حول ما إذا كان سيستضيف هذه المناظرة، ليجيبه ماسك بالقول: "طبعا".