سول: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد.

ولم تحدد الهيئة عدد الصواريخ التي أُطلقت، لكنها قالت إنها تعمل مع الولايات المتحدة لتحليل أحدث عملية إطلاق من قبل كوريا الشمالية.

وأشارت أيضا إلى أنها عززت عمليات المراقبة والتأهب.

وتصعّد كوريا الشمالية المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكن مسؤولين في واشنطن وسول يقولون إنهم لم يرصدوا أي مؤشرات على أن بيونجيانج تعتزم القيام بعمل عسكري وشيك.

ويقول مسؤولون ومحللون إن من المرجح أن تواصل حكومة بيونجيانج أو حتى تزيد من الإجراءات الاستفزازية بعد أن حققت نجاحات كبيرة في تطوير الصواريخ الباليستية وعززت التعاون مع روسيا وتخلت عن هدفها القائم منذ عقود والمتمثل في إعادة الوحدة سلميا مع كوريا الجنوبية.