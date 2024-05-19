توتر متصاعد.. سياسي فرنسي يدعو إلى مقاطعة مؤتمر المناخ في أذربيجان

دعا رئيس حزب الجمهوريين في إقليم "فرنسا العليا" كزافييه برتراند إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 29) المقرر عقده نهاية هذا العام في باكو، عاصمة أذربيجان.

وتأتي دعوة السياسي الفرنسي المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027، على وقع توتّر بين باريس وباكو، بسبب قضايا خلافية، آخرها اضطرابات كاليدونيا الجديدة.

وقال برتراند في تصريحات نقلتها إذاعة "جي" المحلية "آمل أن تستدعي فرنسا سفير أذربيجان لدى فرنسا لشرح الدور الدقيق لأذربيجان، التي لا تريدنا أن نقاتل إلى جانب أرمينيا للدفاع عنها" وفق تعبيره.

وأضاف برتراند متحدثًا عن الأذربيجانيين "إنهم يحاولون زعزعة استقرارنا"، معتبرًا أنّ "ما يحدث في كاليدونيا الجديدة مع دور أذربيجان يجب أن يدفعنا إلى القول، إن فرنسا لن تشارك في مؤتمر الأطراف هذا في باكو"، الذي تجري خلاله المفاوضات العالمية بشأن التغيرات المناخية.

وكان وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار، جيرالد دارمانين، اتهم أذربيجان، الخميس، بالتدخل في كاليدونيا الجديدة، في وقت يشهد الأرخبيل أعمال شغب غير مسبوقة منذ عام 1988، خلفت ستة قتلى.

وأعلنت السلطات الفرنسية أنها رصدت على مواقع "إكس" وفيسبوك "انتشارًا هائلًا ومنسقًا" لمحتوى يتهم الشرطة الفرنسية بإطلاق النار على متظاهرين من أجل الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، وربط هذا المحتوى بـ "أطراف من أذربيجان".

في المقابل رفضت أذربيجان "بالكامل" هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة" وفق قولها.