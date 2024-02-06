مصرع 4 عسكريين بتحطم مروحية في كولومبيا

لقي 4 عسكريين كولومبيين، الاثنين، مصرعهم في تحطّم مروحيتهم شمال غرب البلاد قرب الحدود مع بنما، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي.

وقال الجيش في بيان إنّ مروحية من طراز "يو اتش-60 بلاك هوك" تابعة لسلاح المشاة تعرّضت عصر الإثنين "لحادث خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة كوتي العسكرية في مقاطعة تشوكو"، من دون تحديد مكان الواقعة أو ملابساتها.

وأوضح البيان أنّ "قوات برية توجّهت فوراً إلى مكان الحادث (...) بالتنسيق مع السلطات البنمية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ".

وأضاف الجيش: "تمّ العثور على 4 من عسكريينا موتى في الموقع"، بينهم الطيّار ومساعده، كما نقل 3 جرحى إلى بلدة أبارتادو.

وأشار البيان إلى فتح تحقيق وإرسال لجنة خبراء عسكريين إلى الموقع الذي تحطّمت فيه المروحية "لكشف ملابسات" الحادث.