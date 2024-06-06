ما سر اختفاء محتوى الإنترنت بين عامي 1995 و2005 في الصين؟

أفاد منشور على موقع "WeChat" بعنوان "الإنترنت في الصين ينهار بوتيرة سريعة"، أن كافة المعلومات المنشورة تقريبًا على بوابات الأخبار والمدونات والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي الصينية بين عامي 1995 و2005 لم تعد متاحة، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وكتب "هي جيايان"، وهو مدون يكتب عن رواد الأعمال الناجحين، في هذا المنشور: "كنا نعتقد أن الإنترنت لديه ذاكرة، لكننا لم ندرك أن هذه الذاكرة تشبه ذاكرة السمكة الذهبية".

وبالإضافة إلى اختفاء المحتوى، أصبح تقلُّص الإنترنت مشكلة أوسع نطاقًا في الصين. حيث كان هناك 3.9 مليون موقع إلكتروني في الصين، في عام 2023، أي أقل بأكثر من الثلث من 5.3 مليون في عام 2017.

وعلى الرغم من وجود مليار مستخدم للإنترنت في الصين، إلا أن عدد مواقع الويب التي تستخدم اللغة الصينية تمثل 1.3% فقط من الإجمالي العالمي، بانخفاض من 4.3% في عام 2013، وانخفاض قدره 70% خلال عقد من الزمن.