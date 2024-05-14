الجيش الروسي يواصل تقدمه و"معركة خاركيف" تطيح بقائد عسكري

وكان قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، صرح الأحد، بأن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وكتب سيرسكي على "تليغرام": "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة.. تم صد محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".

وأضاف أن "الموقف عصيب، لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع، وتكبيد العدو الخسائر".

وشهدت الأيام الماضية توغلًا للقوات الروسية في مناطق شمال أوكرانيا، في هجوم كبير مدعوم بالطائرات المقاتلة والمدفعية والطائرات دون طيار، واستولت على ما لا يقل عن تسع قرى وبلدات، وأكثر من ميل مربع يوميًّا.

وبدأت القوات الأوكرانية تتراجع وتنسحب من عدة مواقع، وسط إلقاء القادة العسكريين اللوم على بعضهم البعض.

وأقر الجيش الأوكراني في وقت سابق بـ"نجاحات تكتيكية" روسية في منطقة خاركيف، فيما أعلنت موسكو الأحد السيطرة على أربع بلدات إضافية في هذه المنطقة خلال عملية برية بدأتها الجمعة.