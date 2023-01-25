"انفراجة" لأوكرانيا قبل هجوم الربيع.. و"وثائق بنس" تضاعف الإهمال السياسي بأمريكا

تصدرت التقارير حول اعتزام كل من الولايات المتحدة وألمانيا إرسال دبابات إلى أوكرانيا، عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأربعاء، التي اعتبرت الخطوة بمثابة "انفراجة" لكييف التي تتأهب لهجوم روسي مزعوم بالربيع، و"نهاية" لخلاف كاد يضعف الجبهة الغربية المناهضة لموسكو.

وفي الولايات المتحدة، سلطت الصحف الضوء على ما وصفته بـ"الإهمال السياسي المتزايد"، وذلك بعد الإعلان عن كشف جديد بشأن "وثائق سرية" بمقر إقامة نائب الرئيس السابق "مايك بنس".

كما تطرقت الصحف للشأن الإسرائيلي، وتحدثت عن أزمة جديدة تضرب حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تقارير تتحدث عن صراع نفوذ بين "وزيري الدفاع" بشأن الضفة الغربية المحتلة؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات مع الفلسطينيين.

"انفراجة" أوكرانية قبل الهجوم الروسي الكبير

بعد أيام من خلافات هددت بتقويض الجبهة الغربية المناهضة لروسيا، ذكرت تقارير موثوقة أن كلًّا من الولايات المتحدة وألمانيا تستعدان لإرسال دبابات إلى أوكرانيا؛ ما يكسر الجمود والتوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).