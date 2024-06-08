إيران.. الإعلان عن أول انسحاب من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية
أعلن نائب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داود منظور، مساء الجمعة، انسحابه من سباق الترشح الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها أواخر الشهر الجاري، ليكون بذلك أول مرشح يعلن عن انسحابه قبل أن يعلن مجلس صيانة الدستور الأسماء النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض السباق.
وقال منظور في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "نظرا للمشاركة الواسعة لمرشحي (الجبهة الثورية) في الانتخابات الرئاسية ووجود خيارات صحيحة بينهم، فإنني أعلن انسحابي من الترشح، مع دعوة الشعب الإيراني الكريم إلى المشاركة قدر الإمكان".
وكان منظور قد أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي من بين خمسة مرشحين من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ولم يحدد منظور فيما إذا كان انسحابه لصالح مرشح محدد من بين المرشحين الباقين الخمسة وهم كل من وزير النقل والمواصلات مهرداد بذرباش، ووزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، صولت مرتضوي.
وكانت "إرم نيوز" قد كشفت الخميس، عن خلافات واسعة بين المرشحين في حكومة "رئيسي"، حيث كانت هناك مساع لإبعاد إسماعيلي عن سباق الانتخابات الرئاسية.