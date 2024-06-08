إيران.. الإعلان عن أول انسحاب من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية

وكان منظور قد أعلن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي من بين خمسة مرشحين من حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

ولم يحدد منظور فيما إذا كان انسحابه لصالح مرشح محدد من بين المرشحين الباقين الخمسة وهم كل من وزير النقل والمواصلات مهرداد بذرباش، ووزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، صولت مرتضوي.

وكانت "إرم نيوز" قد كشفت الخميس، عن خلافات واسعة بين المرشحين في حكومة "رئيسي"، حيث كانت هناك مساع لإبعاد إسماعيلي عن سباق الانتخابات الرئاسية.