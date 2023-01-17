أفغانستان.. تشكيل "حزب الحرية الوطني" بزعامة رحمة الله نبيل

أعلن رحمة الله نبيل، رئيس الأمن القومي الأفغاني السابق، اليوم الاثنين، تشكيل حزب تحت اسم "حزب الحرية الوطني الأفغاني"، مؤكدًا أنه "يريد حكومة لا مركزية".

واعتبر أن أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الحكومات هو تركيز السلطة بيد شخص واحد كرئيس للحكومة أو مجموعة فكرية وعائلية محدودة.

ويضم الحزب المعارض لحركة "طالبان"، التي تسيطر على أفغانستان، عددًا من القيادات السياسية الأفغانية السابقة في الخارج.