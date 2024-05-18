المكسيك.. العثور على جثث 4 أشخاص بينهم مرشح للانتخابات
عثرت السلطات المكسيكية على جثث 4 أشخاص، بينهم مرشح للانتخابات المحلية، مقطعة الأوصال في مركبة محترقة في أكابولكو جنوبي البلاد، وفق مصادر محلية.
وقال الحزب الثوري المؤسسي إن أنيبال زونيغا كورتيس الذي كان مرشحه لعضوية بلدية كويوكا دي بينيتيز، وزوجته روبي برافو، "تم اغتيالهما بطريقة جبانة"، مشيرا إلى العثور على جثتين أخريين في المركبة المحترقة. وفتح القضاء تحقيقًا في مقتل الأربعة.
وقُتلت المرشحة السياسية لبلدية كونكورديا لوسيرو لوبيز مازا، مساء الخميس، بعد تجمّع انتخابي في ولاية تشياباس الجنوبية، إلى جانب 5 أشخاص آخرين.
وقُتل ما لا يقلّ عن 26 مرشحًا للانتخابات المقررة في الثاني من يونيو/حزيران، بين 23 سبتمبر/أيلول 2023 والأول من مايو/أيار 2024.
ومن المقرر أن تكون أكبر انتخابات في تاريخ المكسيك؛ إذ ستشمل في آن واحد انتخابات الرئاسة ومجلسَي النواب والشيوخ وانتخابات محلية.