إيران تستأنف الرحلات الجوية بعد تعرضها لهجوم بواسطة مسيّرات
أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم الجمعة، عودة جميع الرحلات إلى طبيعتها بعد تعرض مرافق في البلاد لهجمات بمسيرات.
وأفاد بذلك بيان للشركة أوردت تفاصيله وكالة أنباء "إرنا"، بعد ساعات من تعليق بعض الرحلات الجوية في مطاري الإمام الخميني و"مهرآباد" فجر الجمعة، بعد تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية.
وبحسب الشركة، فقد تم استئناف رحلات المغادرة من مطار الإمام الخميني، وفتح مكاتب الطيران واستئناف إصدار بطاقات الطيران للركاب.
وزادت: "رحلة الخطوط الجوية الإيرانية روما-طهران التي غيرت مسارها إلى مطار أنقرة، بسبب إغلاق مطار الإمام الخميني و"مهرآباد" والمطارات البديلة كمطار أصفهان، ستعود إلى مطار الإمام مرة أخرى"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتابعت: "وأيضًا، عادت رحلات مطار "مهرآباد" في طهران إلى وضعها الطبيعي السابق، ولكن بسبب التأخير لعدة ساعات في بعض الرحلات، يطلب من الركاب التحقق من مواعيد الرحلات قبل المغادرة إلى المطار".
وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيرانيّ عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيرانيّ استهدف إسرائيل قبل أيام.
وقالت وكالة مهر الإيرانيّة للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان "وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران"، قبل استئنافها تدريجيًّا لاحقًا.
والتزمت تل أبيب الصمت إزاء تقارير أمريكيّة عن مهاجمة إسرائيل لأهداف في إيران وسوريا والعراق.
من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيليّة إن "وزارة الخارجية طلبت من سفاراتها بالعالم الامتناع عن الإدلاء بتصريحات حول التقارير عن هجوم في إيران".