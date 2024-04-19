إيران تستأنف الرحلات الجوية بعد تعرضها لهجوم بواسطة مسيّرات

أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم الجمعة، عودة جميع الرحلات إلى طبيعتها بعد تعرض مرافق في البلاد لهجمات بمسيرات.

وأفاد بذلك بيان للشركة أوردت تفاصيله وكالة أنباء "إرنا"، بعد ساعات من تعليق بعض الرحلات الجوية في مطاري الإمام الخميني و"مهرآباد" فجر الجمعة، بعد تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية.

وبحسب الشركة، فقد تم استئناف رحلات المغادرة من مطار الإمام الخميني، وفتح مكاتب الطيران واستئناف إصدار بطاقات الطيران للركاب.

وزادت: "رحلة الخطوط الجوية الإيرانية روما-طهران التي غيرت مسارها إلى مطار أنقرة، بسبب إغلاق مطار الإمام الخميني و"مهرآباد" والمطارات البديلة كمطار أصفهان، ستعود إلى مطار الإمام مرة أخرى"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابعت: "وأيضًا، عادت رحلات مطار "مهرآباد" في طهران إلى وضعها الطبيعي السابق، ولكن بسبب التأخير لعدة ساعات في بعض الرحلات، يطلب من الركاب التحقق من مواعيد الرحلات قبل المغادرة إلى المطار".