مصدر عسكري: القوات الروسية تسيطر على شمال ووسط فولشانسك

وأشار إلى أن "القوات الروسية عبرت نهر فولشيا في البلدة، ودخلت أطراف الجزء الجنوبي منها"، متوقعًا أن "يتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن السيطرة الكاملة على بلدة فولشانسك، بعد أن سقط الجزء الشمالي ووسطها بيد القوات الروسية".

ونوه المصدر إلى أن "القوات الروسية حققت تقدمًا ملحوظًا في بلدتي كيسلوفكا وبيريستوفوي، وأجبرت القوات الأوكرانية على التراجع".

وفيما يخص الوجهات الجديدة للقوات الروسية في خاركيف، أكد المصدر أن "المعارك ما زالت تتجه صوب ليبتسي وعلى مشارفها، إلا أن القوات الروسية لم تدخل البلدة بعد"، مرجحًا "دخولها خلال الأيام القليلة القادمة".

ولفت المصدر في حديثه إلى أن "خسائر القوات الأوكرانية في البلدات التي يدور القتال فيها كبيرة جدًا، مع ضعف واضح بالتعزيزات".