التوترات مع الصين تدفع اليابان و"آسيان" لتعزيز التعاون الأمني

يعتزم زعماء جنوب شرق آسيا واليابان تعزيز "التعاون الأمني البحري" بين دولهم، وفق مسودة لِقمتهم التي انطلقت، السبت، على خلفية التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على الممر المائي بالكامل تقريباً، وهو ممر تجاري حيوي. وقد أثار سلوكها العدواني في المناطق المتنازع عليها حفيظة الدول في جميع أنحاء المنطقة وكذلك واشنطن.

وتعمل اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، والتي تحمل مطالب إقليمية متنافسة مع الصين، على زيادة إنفاقها العسكري، فيما عزّزت التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مع كوريا الجنوبية وأستراليا.

ووفق مسودة البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة التي تعقد في نهاية الأسبوع، ستلتزم اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "بتعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك التعاون الأمني البحري".

وكانت اليابان قد أعربت، الأربعاء، عن "قلقها البالغ" إزاء "التصرّفات الخطيرة" بعد المواجهة المتوترة الأخيرة بين سفينة فلبينية وأخرى صينية عند منطقة الشعاب المرجانية المضطربة، والتي تضمّنت تصادماً.