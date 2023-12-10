"مناوشات بحرية" تشعل تبادلًا للاتهامات بين الصين واليابان

تبادلت الصين واليابان الاتهامات بالقيام بعمليات توغّل بحرية، بعد مواجهة بين خفر السواحل بالبلدين في المياه المحيطة بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وقال خفر السواحل الصيني اليوم الأحد، إن قارب صيد يابانيًّا وبضع سفن تضطلع بدوريات بحرية، توغّلت أمس في المياه المحيطة بالجزر الصغيرة المعروفة في الصين باسم دياويو، وتطلق عليها اليابان سينكاكو.

وتسيطر اليابان على الجزر غير المأهولة بالسكان، لكن الصين تطالب بها أيضًا.

وقال خفر السواحل الصيني في بيان، إنه اتخذ الإجراءات اللازمة لتحذير السفن اليابانية وفقًا للقانون.

وكان خفر السواحل الياباني قال أمس إن زورقين صينيين يقومان بدوريات بحرية غادرا المياه الإقليمية اليابانية حول الجزر بعد تلقّي تحذيرات. وأضاف أن سفن الدورية التابعة له كانت تحمي قارب صيد يابانيًّا اقتربت السفن الصينية منه.

ووقعت حوادث مماثلة في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وأكتوبر/تشرين الأول.