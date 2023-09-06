على هامش قمة "آسيان".. محادثات صينية يابانية تتناول مياه محطة فوكوشيما النووية

وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".

وقال مسؤول ياباني إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيًّا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.