على هامش قمة "آسيان".. محادثات صينية يابانية تتناول مياه محطة فوكوشيما النووية
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره الصيني لي تشيانغ أجريا محادثات قصيرة على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.
وخلال اللقاء شرح كيشيدا وجهة نظر اليابان بشأن إطلاق المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/ آب الماضي، قالت وزارة البيئة اليابانية، إن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية لم ترصد أي نشاط إشعاعي، وذلك بعد أيام من تصريف مياه معالجة كانت تستخدم لتبريد مفاعلات نووية.
وخلصت اختبارات وزارة البيئة اليابانية للعينات المأخوذة من 11 نقطة بالقرب من المحطة إلى أن "تركيزات نظائر التريتيوم المشعة أقل من الحد الأدنى الذي يمكن اكتشافه وهو من -7 إلى 8 بيكريل من التريتيوم لكل لتر". وقالت إن مياه البحر "لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة".
وقال مسؤول ياباني إن الوزارة ستنشر نتائج الاختبارات أسبوعيًّا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل ثم ستراجع توقيت أي كشف إضافي.