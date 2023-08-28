اليابان تستدعي سفير الصين بسبب مكالمات هاتفية "مزعجة"

قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو استدعى السفير الصيني اليوم الاثنين بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالجة.

وذكرت الوزارة في بيان أن بعض هذه المكالمات ترد أيضا إلى منشآت يابانية في الصين، وحثت الحكومة الصينية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

وأثار تصريف مياه فوكوشيما مخاوف بيئية في الصين ودول أخرى مجاورة لليابان.