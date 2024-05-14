الرئيس الروسي يزور الصين

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة الصين هذا الأسبوع تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ أنه "تلبية لدعوة الرئيس شي جينبينغ، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين (الخميس والجمعة) من 16 إلى 17 أيار/ مايو".

ومن المرجح أن تكون هذه أول زيارة خارجية يقوم بها بوتين بعد فوزه في انتخابات مارس/ آذار بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين الصين في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.