إستونيا تطالب بتسريع تمويل جديد لشراء ذخائر لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور ،اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى اتخاذ قرار سريع بشأن تمويل جديد لتوفير الذخيرة لأوكرانيا بشكل مشترك.

وأضاف بيفكور قبيل اجتماع لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم "عندما نوفر هذه الأموال الجديدة، فإن هذا سيزيد أيضًا من قدرة الصناعة. ما نحتاجه على أي حال أيضًا للمستقبل، هو أن تكون الصناعات الأوروبية قادرة على إنتاج المزيد من الذخائر".

وسيناقش الوزراء خططًا لتسريع توريد ذخيرة عيار 155 مليمترًا لأوكرانيا، التي تطلب المزيد من قذائف المدفعية لمحاربة الغزو الروسي، وطلب المزيد من الذخائر أيضًا.