تقرير: غضب عالمي بعد غارات إسرائيل على مخيم جباليا بغزة

أثارت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة استياءً دوليًا متزايدًا وإدانة، حيث لا يزال الصراع يتسبب بخسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وبحسب تقرير لموقع "المونيتور"، أفادت الحكومة التي تديرها حماس في غزة أن القوات الإسرائيلية شنت غارات جوية عدة على مناطق سكنية في مخيم جباليا، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين واعتبارها تجاهلًا للقانون الإنساني الدولي.

وأسفر اليوم الثاني من الهجمات على المخيم عن مشاهد مروعة للمباني المنهارة، والخسائر المأساوية في الأرواح، وفي حين أن العدد الدقيق للضحايا من الهجوم الأخير لا يزال مجهولاً، ادَّعى الجيش الإسرائيلي أن هدفه الرئيس من الهجوم كان إبراهيم بياري، أحد كبار قادة حماس المتهم بالتخطيط لهجوم في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.