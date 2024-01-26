محكمة روسية تمدد حبس الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش

مددت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، لمدة شهرين حتى 30 آذار/مارس، الحبس المؤقت للصحفي إيفان غيرشكوفيتش الذي يعمل لحساب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية والموقوف، منذ نهاية آذار/مارس 2023، في روسيا بشبهة "التجسس" التي رفضها المحامون.

وقال الجهاز الإعلامي في محكمة ليفورتوفسكي في بيان نشر عبر تليغرام: "مددت فترة توقيف إيفان غيرشكوفيتش (..) لشهرين".

واتخذ القرار في جلسة مغلقة ونشرت المحكمة مقطعًا مصورًا يظهر فيه الصحفي الأمريكي البالغ من العمر 32 عامًا مصغيًا إلى الحكم الذي تتلوه القاضية وهو مكتوف اليدين في قفص الاتهام.

واقتيد إلى المحكمة في شاحنة بيضاء ورافقه إلى داخل القاعة رجل ملثم وعناصر من الشرطة.

وكان إيفان غيرشكوفيتس مراسل "وول ستريت جورنال"، قد أوقف من قبل جهاز الأمن الفدرالي الروسي خلال تحقيق كان يجريه في إيكاترنبورغ في منطقة أورال، في آذار/مارس 2023.

وهو متهم بالتجسس، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عامًا، لكنه يرفض هذه الاتهامات على غرار الولايات المتحدة، وصحيفته وأوساطه وعائلته.

ولم تقدم روسيا أي دليل على هذه الاتهامات وصنفت الإجراءات على أنها سرية.