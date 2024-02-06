وقال بيليك المنتمي لحزب "روسيا الموحدة": "يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ليس صديقا للتاريخ، وإلا فإنه سيعرف أن روسيا لم تهاجم الجزر البريطانية أبدا، ولم تكن لديها حتى خطط للقيام بذلك، مبينًا أن تصريحات المسؤول البريطاني تظهر "جهلا عدوانيا".

وأضاف النائب الروسي"في البداية، صاح الاتحاد الأوروبي بأن القوات الروسية ستصل يوم الأحد المقبل، والآن يستعد رئيس الوزراء البريطاني للدفاع عن نفسه، ولكن كما نعلم من التاريخ، أن إنجلترا هي التي كانت في طليعة شن هجمات على روسيا، في محاولة للاستيلاء على أراضيها، ولم يحدث العكس.