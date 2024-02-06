نائب روسي: مزاعم الهجوم على بريطانيا "جهل عدواني"
وصف نائب مجلس الدوما الروسي، عضو لجنة الشؤون الدولية، دميتري بيليك، تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول مزاعم الهجوم الروسي على بلاده بـ"الجهل العدواني".
وقال سوناك في مقابلة مع قناة "Talk TV" البريطانية ردًّا على سؤال لصحفي حول ما إذا كانت بريطانيا مستعدة للدفاع عن نفسها بشكل صحيح في حال وجهت روسيا أبراجها المدفعية لها؟ بالقول، إن بلاده تحتل المركز الثاني في حلف شمال الأطلسي من حيث الإنفاق الدفاعي، ولندن مستعدة لضمان أمنها.
وقال بيليك المنتمي لحزب "روسيا الموحدة": "يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني ليس صديقا للتاريخ، وإلا فإنه سيعرف أن روسيا لم تهاجم الجزر البريطانية أبدا، ولم تكن لديها حتى خطط للقيام بذلك، مبينًا أن تصريحات المسؤول البريطاني تظهر "جهلا عدوانيا".
وأضاف النائب الروسي"في البداية، صاح الاتحاد الأوروبي بأن القوات الروسية ستصل يوم الأحد المقبل، والآن يستعد رئيس الوزراء البريطاني للدفاع عن نفسه، ولكن كما نعلم من التاريخ، أن إنجلترا هي التي كانت في طليعة شن هجمات على روسيا، في محاولة للاستيلاء على أراضيها، ولم يحدث العكس.
وأوضح بيليك، "أنه لم تكن لدى بلاده خطط للوصول إلى الجزر البريطانية لبعض الأغراض الوهمية، يكفينا أن محيط دولتنا محمي".
وأشار إلى أنه يمكن لرئيس الوزراء البريطاني، أن ينام بسلام ولا يدغدغ أعصاب ناخبيه بقصص مرعبة عن "العدوان الروسي"، مؤكدًا "نحن لا نستعد لغزو أوروبا أو إنجلترا، لسنا بحاجة لذلك".