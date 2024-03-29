لا خطط لحظره.. الكرملين يدعو مالك "تلغرام" للحيطة من استغلال "الإرهابيين"

طلب الكرملين من مالك تطبيق تلغرام، بافل دوروف، الخميس، أن يكون أكثر انتباها وحذرا، بعد مزاعم عن استخدام تطبيق المراسلة للمساعدة في تجنيد المسلحين الذين هاجموا قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وتأسس تطبيق تلغرام، ومقره الآن في دبي، على يد دوروف الذي ولد في روسيا وغادرها في عام 2014 بعد أن فقد السيطرة على شركته السابقة.

ويعيش دوروف البالغ من العمر 39 عاما، في دبي ويحمل جنسية مزدوجة من الإمارات وفرنسا، وفقا لما ذكره تلغرام، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لموقع "لايف" الإعلامي الروسي، إنه لا توجد خطط لحظر تطبيق المراسلة، وهو ناشر رئيس للأخبار في روسيا وحول العالم، لكن يجب على دوروف التزام مزيد من الحيطة.