أمريكا تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن للإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور من تعطل إقرارها في الكونغرس.

ووفقا لوكالة "رويترز، فإن هذه هي الحزمة الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، بعد الكشف عن مساعدات بقيمة مليار دولار لكييف، الأربعاء، وهما جزء من ميزانية المساعدة البالغة قيمتها 61 مليار دولار لكييف، التي أقرها الكونغرس هذا الأسبوع، ووقّع عليها لاحقا الرئيس جو بايدن.

بدورها، أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس، الجمعة، أن إسبانيا سترسل صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، التي طلبت المزيد من المساعدات العسكرية لصد الهجمات الروسية.

وأكدت روبلس "إرسال مجموعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي بعيدة المدى"، خلال اجتماع لـ "مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية"، شاركت فيه عبر الفيديو.