"ردعًا للمهاجرين".. تكساس تبني قاعدة عسكرية قرب الحدود مع المكسيك

شرعت ولاية تكساس ببناء "قاعدة" عسكرية في مدينة إيغل باس بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار جهد أوسع يبذله الحاكم الجمهوري للولاية لردع الهجرة غير الشرعية، بحسب ما نقلت رويترز.

وقال الحاكم جريج أبوت، في مؤتمر صحفي، إن المنشأة ستكون عبارة عن مجمّع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو جراندي، وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسّع إلى 2300 جندي.

وكانت أعداد قياسية من المهاجرين قد عبرت بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بمن في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس.