بولندا توافق على نشر قوات ألمانية على أراضيها 

وأضاف: "هذا الانضمام لن يحدث بأضرار مفرطة للمصالح الاقتصادية لبولندا. يجب أن نحل هذه القضية بحزم، ولكن بشكل بناء وبطريقة ودية. ستستغرق المفاوضات حول هذه القضية الكثير من الوقت".

ووفقا لسيجنا، فإن المهمة الرئيسة للاتحاد الأوروبي وبولندا، على وجه الخصوص، هي الآن دعم أوكرانيا في الصراع الحالي، فيجب أن ندعمهم بقدر الضرورة.

وتابع: "هذه هي مصلحتنا الحيوية. وسيكون الجانب الجديد والمهم لهذه المساعدة هو تعاون القطاعات الصناعية العسكرية في بلداننا. وينبغي أن يأتي أكبر عدد ممكن من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا من المصانع البولندية".

ولا يعني منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وكذلك بدء المفاوضات، بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي.

كما إن هذه الخطوات لا تلزم بروكسل بأي شيء، إذ إن الحصول على صفة المرشح ليس سوى بداية رحلة طويلة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وحصلت تركيا على وضع مرشح منذ عام 1999، وكانت "تجري" مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.

وكانت مقدونيا الشمالية مرشحة منذ عام 2005، والجبل الأسود منذ عام 2010، وصربيا منذ عام 2012.

وكانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، واستغرقت العملية 10 سنوات.