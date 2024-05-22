ترامب يحذف مقطعا مصورا تضمن عبارة نازية (فيديو)

حذف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقطع فيديو نشره على منصة "تروث سوشال"، بعد أن أثار انتقادات واسعة لاستخدامه لغة مشابهة للخطاب النازي.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس الجمهوري السابق 30 ثانية تتحدث عن "الرايخ الموحد"، ويصور حالة إيجابية للولايات المتحدة، في حالة فوزه على منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

ومصطلح "الرايخ الموحد" اسم الدولة الرسمي للكيان السياسي الذي حاولت ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر تأسيسه في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

وظهر نص غير واضح أسفل الفيديو يقول: "القوة الصناعية تتزايد بشكل كبير.. مدفوعة بإنشاء الرايخ الموحد".

وهاجمت حملة بايدن ترامب، وقالت إنه سيعيد أصداء "ألمانيا النازية"، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.