ما فرص نجاح دول الساحل في التخلي عن الفرنك الإفريقي؟

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "هذه الدول إذا أرادت الخروج من الهيمنة الفرنسية فإنها ترى أن عليها أن تضع حدًّا لاعتماد الفرنك الإفريقي كعملة رسمية؛ لأنه مرتبط بالفرنك الفرنسي في السابق، والآن مرتبط بالمصرف المركزي الفرنسي".

وأكد مقني أن "اقتصاد هذه الدول مرهون بقيمة اليورو، وفي مرحلة سابقة كان مرهوناً بقيمة الفرنك الفرنسي، بمعنى أوضح عندما يتراجع الفرنك الفرنسي تنهار الاقتصادات الإفريقية".

دعاية سوداء

بينما يرى المحلل السياسي الفرنسي أليكس بينييه أن "هذا أمر لا يخلو من الدعاية السوداء التي تقوم بها روسيا وأذرعها من المجالس العسكرية الانقلابية، هذه الدعاية تقوم على أن فرنسا أرغمت هذه الدول على اعتماد الفرنك لكن هذا غير صحيح".

ويقول لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الدول كذلك مستفيدة وهي تقوم بتصدير عدة مواد أساسية إلى فرنسا، لا ينبغي تجاهل ذلك، ناهيك على ميزة أن الفرنك الإفريقي يستمد قوته من اليورو الذي لا يزال يمثل معادلة صعبة على الصعيد المالي والتجاري العالمي، البعض يروج لمغالطات حول الفرنك الإفريقي".