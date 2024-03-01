خبراء لـ"إرم نيوز": توقيت التصعيد في تشاد حرج جدا

وأشار في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن "الوضع اتخذ منعطفاً دراماتيكياً" قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

ويوم الأربعاء الماضي، سُمعت أصوات طلقات نارية متفرقة من أسلحة أوتوماتيكية، في العاصمة التشادية بالقرب من مقر حزب معارض تتهمه السلطات بمهاجمة مكاتب جهاز المخابرات في وقت سابق من النهار.

سلاح كلاشينكوف

وفي اتصال هاتفي مع "إرم نيوز"، طلب فيه عدم الكشف عن هويته، قال مسؤول في حزب "اشتراكي بلا حدود"، وهو حركة تتهمها الحكومة بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، إن الدولة أطلقت سلاح كلاشينكوف بنادق وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتسبب دوي الأسلحة الآلية في حركة جماهيرية وسط مدينة العاصمة التشادية.