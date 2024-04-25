الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقال جواسيس

استدعت الصين، الخميس، سفير ألمانيا، في رد فعل على اعتقال بضعة أشخاص للاشتباه في تجسسهم لصالح بكين، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

وقال المتحدث، إن ألمانيا كانت استدعت المبعوث الصيني لدى برلين في وقت سابق من الأسبوع لإطلاعه على "الموقف الواضح للحكومة من التحقيقات الجارية في أنشطة التجسس الصينية المشتبه بها"، بحسب وكالة "رويترز".

وأُلقي القبض على مساعد لعضو في البرلمان الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، يوم الثلاثاء الماضي، للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات حول المناقشات في البرلمان الأوروبي إلى المخابرات الصينية، والتجسس على المعارضة الصينية.